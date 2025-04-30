В Бобруйске в аварии сгорел автомобиль.

В Бобруйске произошла авария: сгорел автомобиль.По информации УВД облисполкома, 29 апреля 69-летний водитель Polo при повороте налево на перекрестке улиц Минская - Социалистическая не уступил дорогу Audi под управлением 34-летнего бобруйчанина.
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