Путин объяснил проведение СВО на примере белых медведей и косаток

Президент России Владимир Путин объяснил проведение специальной военной операции на примере пищевой цепочки Северного полюса, где выживает тот, кто сильнее.
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