Что важно отпустить, чтобы освободить место для новой любви

Если ничего нового не возникает, значит, ещё не всё лишнее исчезло… Если ничего нового не возникает, значит, ещё не всё лишнее исчезло… Довольно популярно мнение о том, что у нас стойкий дефицит достойных мужчин, готовых к отношениям с ровесницами.