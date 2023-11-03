Поздравление главы МЧС России Александра Куренкова с Днем народного единства

МГ

Малик Гумеров

Во бля ... ! Это с кем я должен единяться ? С олигархатом - буржуинством который меня грабит , с паразитом чиновником - который абсолютно безответственен и только жирует на подачках буржуазии , ... или с либерастом , с элиткой которые как проститутки ложатся под запад .... и готовы страну подложить ???? С кем ? НАРОД ЕДИН ПРОТИВ ЭТИХ ВСЕХ ВЫШЕОЗВУЧЕННЫХ и дает добро раздваить этих паразитов ломехузов ! Может хороший человек этот Куренков , но дурак дураком , марионетка! У олигарха цель ограбить максимально страну - народ , у народа выжить ! КАКОЕ ЖЕ ТУТ ЕДИНСТВО ? Повесить паразитов (того же олигарха .... и пр. обслуживающую их шваль в чиновничестве ...) , народ проголосует единогласно !