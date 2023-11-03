Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

805 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Zoia Goldshtab
    Не дурите народ!Зачислят всем без...
  • Малик Гумеров
    Во бля ... !   Это с кем я должен единяться ?   С олигархатом  - буржуинством  который меня грабит ,  с паразитом чин...Поздравление глав...
  • Владимир Вечтомов
    Вот она - справедливость по русски!!!Россиян со стажем...

Поздравление главы МЧС России Александра Куренкова с Днем народного единства

Поздравление главы МЧС России Александра Куренкова с Днем народного единства

Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с Днем народного единства! 4 ноября наша страна отмечает государственный праздник.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МГ
Малик Гумеров
Во бля ... !   Это с кем я должен единяться ?   С олигархатом  - буржуинством  который меня грабит ,  с паразитом чиновником - который  абсолютно безответственен  и только жирует на подачках буржуазии , ... или с либерастом , с элиткой    которые как проститутки  ложатся под запад .... и готовы страну подложить  ????  С кем ?                                                                                              НАРОД ЕДИН ПРОТИВ ЭТИХ ВСЕХ ВЫШЕОЗВУЧЕННЫХ  и дает добро  раздваить   этих паразитов ломехузов !                                              Может хороший человек  этот Куренков , но  дурак дураком , марионетка!              У олигарха  цель  ограбить  максимально страну - народ ,  у народа   выжить !         КАКОЕ ЖЕ ТУТ ЕДИНСТВО ?                                                                                               Повесить паразитов (того же олигарха .... и пр. обслуживающую их шваль в чиновничестве ...)  , народ проголосует единогласно !
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх