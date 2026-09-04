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Голос «Миража» Маргарита Суханкина: четыре брака по три года, трагедия в роддоме и счастье материнства

Голос «Миража» Маргарита Суханкина: четыре брака по три года, трагедия в роддоме и счастье материнства

Имя Маргариты Суханкиной долгое время оставалось в тени, хотя именно её оперный голос звучал из каждого магнитофона страны в конце 1980-х годов.

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