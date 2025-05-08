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Политика как она есть

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Депутат Рады Гончаренко: Украина негласно присоединилась к перемирию

Депутат Рады Гончаренко: Украина негласно присоединилась к перемирию

Украина «негласно» присоединилась к объявленному на День Победы перемирию. Об этом украинское издание «Страна» со ссылкой на депутата Рады Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

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