Депутат Рады Гончаренко: Украина негласно присоединилась к перемирию

Украина «негласно» присоединилась к объявленному на День Победы перемирию. Об этом украинское издание «Страна» со ссылкой на депутата Рады Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
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