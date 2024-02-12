Пептид-антагонист рецептора интерлейкина-23 показал хорошую эффективность при бляшечном псориазе – New England Journal of Medicine

Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале New England Journal of Medicine, для пациентов с бляшечным псориазом средней и тяжелой степени пептид-антагонист рецептора интерлейкина-23 JNJ-77242113 показывает большую эффективность, чем плацебо.
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