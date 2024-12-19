Шадаев: половина трафика видеохостинга YouTube перешла на российские платформы

Российские платформы принимают половину трафика, который теряет американский видеохостинг YouTube. С заявлением об этом выступил на итоговом заседании совета при Министерстве цифрового развития России глава ведомства Максут Шадаев.
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