Врач предупредил о бессимптомном развитии рака легких

Рак легких зачастую может протекать бессимптомно и обнаруживаться при случайном исследовании. Об этом в беседе с «Известиями» 1 августа, во Всемирный день борьбы с раком легкого, рассказал врач-торакальный хирург, заведующий хирургическим торакальным отделением УКБ № 4 Сеченовского Университета Таймураз Каллагов.