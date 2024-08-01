Врач предупредил о бессимптомном развитии рака легких

Рак легких зачастую может протекать бессимптомно и обнаруживаться при случайном исследовании. Об этом в беседе с «Известиями» 1 августа, во Всемирный день борьбы с раком легкого, рассказал врач-торакальный хирург, заведующий хирургическим торакальным отделением УКБ № 4 Сеченовского Университета Таймураз Каллагов.
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