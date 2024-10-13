Ольга Торубарова: В с. Грушевка (городской округ Судак) приняла участие в массовых соревнованиях по трейлраннингу и...

В с. Грушевка (городской округ Судак) приняла участие в массовых соревнованиях по трейлраннингу и велогонке кросс-кантри МТБ «Яблочный трейл 2024», приуроченного к празднованию Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.