Ольга Торубарова: В с. Грушевка (городской округ Судак) приняла участие в массовых соревнованиях по трейлраннингу и...

В с. Грушевка (городской округ Судак) приняла участие в массовых соревнованиях по трейлраннингу и велогонке кросс-кантри МТБ «Яблочный трейл 2024», приуроченного к празднованию Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
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