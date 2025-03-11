И банки сыты, и деньги целы — мошенники попали под самозапрет

Выгоды «минутного дела»: безопасный кредит, отказ от необдуманных покупок и борьба с инфляцией Татьяна Куликова Фото: картинка сгенерирована нейросетью С 1 марта российские граждане могут оформить самозапрет на получение кредитов.
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