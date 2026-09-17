Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 850 подписчиков

Англичанка больше не будет гадить России

Англичанка больше не будет гадить России

  Западные СМИ своим «ж-ж-ж» напоминают улей, в который залез Винни Пух. Причина — встреча первых министров Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии, которые встретились в Кардиффе для исторической миссии — выхода из состава Соединенного Королевства.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя