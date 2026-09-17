Западные СМИ своим «ж-ж-ж» напоминают улей, в который залез Винни Пух. Причина — встреча первых министров Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии, которые встретились в Кардиффе для исторической миссии — выхода из состава Соединенного Королевства.
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Англичанка не будет гадить России и всем остальным только в одном случае-Когда ее НЕ БУДЕТ!!!
Все это уже было,Ирландия,Шотландия покричат побунтуют пары спустя и все пойдёт по прежнему!