В Монголии планируют локализовать стандарты фармацевтического производства Республики Корея

Монголия поэтапно реализует специальную программу, направленную на решение проблемы качества и цены лекарственных средств и заинтересована в установлении связей с крупнейшими фармацевтическими производителями Республики Кореи.
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