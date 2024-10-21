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Канатная дорога Ай-Петри переходит на новый график работы с 1 ноября

Канатная дорога Ай-Петри переходит на новый график работы с 1 ноября

С 1 ноября канатная дорога Ай-Петри переходит на новый график работы: 5/2 с выходными в понедельник и вторник.

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