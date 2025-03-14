Украинские пограничники массово сдались в плен в Харьковской области

РИАН: пять украинских пограничников сдались в плен ВС РФ в Харьковской области Группа из пяти пограничников Вооруженных сил Украины добровольно сдалась в плен, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
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