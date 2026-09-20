Равил Кузюров урман хезмәткәрләрен һөнәри бәйрәмнәре белән котлады

Татарстан Республикасы урман хуҗалыгы министры Равил Кузюров Урман хезмәткәре көне белән котлады. «Хөрмәтле хезмәттәшләр, Татарстан Республикасы урман хуҗалыгы хезмәткәрләре һәм ветераннары! Сезне чын күңелдән һөнәри бәйрәмегез – Урман хезмәткәре көне белән тәбрик итәм! Урман – ул байлык, милли хәзинә, экологик иминлек һәм илебезнең тотрыклы үсеш нигезе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым