НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Равил Кузюров урман хезмәткәрләрен һөнәри бәйрәмнәре белән котлады

Татарстан Республикасы урман хуҗалыгы министры Равил Кузюров Урман хезмәткәре көне белән котлады. «Хөрмәтле хезмәттәшләр, Татарстан Республикасы урман хуҗалыгы хезмәткәрләре һәм ветераннары! Сезне чын күңелдән һөнәри бәйрәмегез – Урман хезмәткәре көне белән тәбрик итәм! Урман – ул байлык, милли хәзинә, экологик иминлек һәм илебезнең тотрыклы үсеш нигезе.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым