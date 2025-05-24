ВС РФ ударили высокоточным оружием по объектам ВСУ и взяли под контроль еще 3 населенных пункта

Российские военные установили контроль еще над тремя населенными пунктами в зоне спецоперации. Кроме того, в ночь на субботу, 24 мая 2025 года, был нанесен групповой удар по военным объектам противника, в Минобороны РФ.
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