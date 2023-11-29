Кредитную карту Apple Card закроют

Компания Apple намерена прекратить обслуживание собственной кредитной карты. Источники газеты выяснили, что американский IT-гигант направил партнеру — финансовому конгломерату Goldman Sachs — предложение о прекращении сотрудничества.
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