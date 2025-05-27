Трехкратный чемпион России в составе «Зенита» Деян Ловрен, который ныне выступает за греческий ПАОК, заявил, что рекорды нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы по голам за национальную сборную и среди российских футболистов нужно уважать, поскольку стать лучшим бомбардиром не так просто.