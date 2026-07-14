Российские пользователи жалуются на недоступность Google

Пользователи по всей России столкнулись с проблемами в работе сервисов Google. Жалобы на недоступность сайта и сервисов компании поступают из разных регионов, больше всего сообщений — из Москвы и Нижегородской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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