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Российские пользователи жалуются на недоступность Google

Пользователи по всей России столкнулись с проблемами в работе сервисов Google. Жалобы на недоступность сайта и сервисов компании поступают из разных регионов, больше всего сообщений — из Москвы и Нижегородской области.

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