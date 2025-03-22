Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Е Ва
    фото впечатлило, стоит такой простой американский миллионер на Дворцовой!!! и ..она не перекрыта, и он не окружен кре...Дональд Трамп в С...
  • Астон Мартин
    кто из современных где то победил ?🤔Как Карл Маркс, С...
  • Александр
    Бред несёте.Они не страдали национализмом.Как Карл Маркс, С...

Дональд Трамп в СССР: зачем на самом деле он приезжал?

Дональд Трамп в СССР: зачем на самом деле он приезжал?

В 1980-х годах Дональд Трамп уже был долларовым миллионером. Казалось бы, Трамп и Советский Союз – вещи несовместные.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Tania Еременко
Хотелось бы, чтобы Донни оказался  самым лучшим Президентом Америки, чтобы поставил Гейропку на место. И не лез в Россию - мы сами знаем, как нам жить. Россия - самодостаточная страна , и история показывает, что умнее, красивее, добрее, жизнерадостнее и щедрее - нет другой страны.
Ответить
9 час.
Е Ва
фото впечатлило, стоит такой простой американский миллионер на Дворцовой!!! и ..она не перекрыта, и он не окружен крепкими парнями, МЫ потеряли не страну, мир(((
Ответить
1 час.
наверх