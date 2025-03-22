Tania Еременко

Хотелось бы, чтобы Донни оказался самым лучшим Президентом Америки, чтобы поставил Гейропку на место. И не лез в Россию - мы сами знаем, как нам жить. Россия - самодостаточная страна , и история показывает, что умнее, красивее, добрее, жизнерадостнее и щедрее - нет другой страны.