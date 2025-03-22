В 1980-х годах Дональд Трамп уже был долларовым миллионером. Казалось бы, Трамп и Советский Союз – вещи несовместные.
Дональд Трамп в СССР: зачем на самом деле он приезжал?
Комментарии
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Tania Еременко
Хотелось бы, чтобы Донни оказался самым лучшим Президентом Америки, чтобы поставил Гейропку на место. И не лез в Россию - мы сами знаем, как нам жить. Россия - самодостаточная страна , и история показывает, что умнее, красивее, добрее, жизнерадостнее и щедрее - нет другой страны.
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9 час.
Е Ва
фото впечатлило, стоит такой простой американский миллионер на Дворцовой!!! и ..она не перекрыта, и он не окружен крепкими парнями, МЫ потеряли не страну, мир(((
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1 час.
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