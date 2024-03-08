Economist: Россия поставила немецкое министерство обороны в глупое положение

Минобороны Германии снова оказалось в глупом положении всего через три дня после того, как Россия опубликовала запись перехваченного разговора немецких генералов, пишет The Economist.
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