Россия – Турция: «разговор начистоту» и сирийский вопрос

29 сентября в сочинской резиденции Бочаров Ручей после полуторагодовой паузы прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, продолжавшиеся около трёх часов и завершившиеся без итоговой пресс-конференции.
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