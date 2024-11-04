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В аэропорту Пулково задержаны семь авиарейсов

В аэропорту Пулково задержаны семь авиарейсов

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге произошла задержка семи авиарейсов. По информации, доступной на онлайн-табло аэропорта, изменения коснулись следующих рейсов как внутренних, так и международных направлений.

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