В аэропорту Пулково задержаны семь авиарейсов

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге произошла задержка семи авиарейсов. По информации, доступной на онлайн-табло аэропорта, изменения коснулись следующих рейсов как внутренних, так и международных направлений.
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