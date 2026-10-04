В Шереметьево женщина родила сына и погибла после смерти ребенка. «Выбросила тело в мусорное ведро»

Женщина родила сына в туалете Шереметьево, мать и ребенок погиблиРИА Новости Пассажирка, прибывшая из Турции, родила мальчика в туалете аэропорта Шереметьево.
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