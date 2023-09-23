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Севастопольскую бухту закрыли для движения морского пассажирского транспорта

Севастопольскую бухту закрыли для движения морского пассажирского транспорта

Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя опубликовала в своем Telegram-канале пост, в котором рассказала о том, что в бухте города было принято решение о временной остановке движения морского пассажирского транспорта.

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