Севастопольскую бухту закрыли для движения морского пассажирского транспорта

Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя опубликовала в своем Telegram-канале пост, в котором рассказала о том, что в бухте города было принято решение о временной остановке движения морского пассажирского транспорта.
Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя опубликовала в своем Telegram-канале пост, в котором рассказала о том, что в бухте города было принято решение о временной остановке движения морского пассажирского транспорта.
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