Judge Tosses Challenge, Upholds Law Allowing 'Noncitizens' To Vote In DC Authored by Caden Pearson via The Epoch Times (emphasis ours), A federal judge on Thursday dismissed a lawsuit challenging a District of Columbia law allowing “noncitizen residents” to vote in local elections.
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