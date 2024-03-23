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Zero Hedge

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Judge Tosses Challenge, Upholds Law Allowing 'Noncitizens' To Vote In DC

Judge Tosses Challenge, Upholds Law Allowing 'Noncitizens' To Vote In DC

Judge Tosses Challenge, Upholds Law Allowing 'Noncitizens' To Vote In DC Authored by Caden Pearson via The Epoch Times (emphasis ours), A federal judge on Thursday dismissed a lawsuit challenging a District of Columbia law allowing “noncitizen residents” to vote in local elections.

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