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Масштабно и со смыслом: как прошел в ЕАО первый Дальневосточный этноконфессиональный семейный форум

Масштабно и со смыслом: как прошел в ЕАО первый Дальневосточный этноконфессиональный семейный форум

Одним из наиболее заметных событий, произошедших в Еврейской автономии за последнее время, без преувеличения можно считать I Дальневосточный этноконфессиональный семейный форум "Территория согласия".

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