«Подсказка для идиотов»: Когда появился закадровый смех и почему его используют

Начало нового века подарило нашей стране много новинок в теле- и киноиндустрии. К некоторым, как например реклама, мы привыкли, или во всяком случае смирились с ними, но отдельные моменты до сих пор вызывают раздражение у части аудитории.
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