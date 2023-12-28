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Госдеп: Темпы обогащения Ираном урана не объясняются гражданскими целями

Госдеп: Темпы обогащения Ираном урана не объясняются гражданскими целями

Соединенные Штаты совместно со странами евротройки (Великобритания, Германия и Франция) сходятся во мнении, что наращивание темпов обогащения урана со стороны Ирана не объясняется целями в гражданской сфере.

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