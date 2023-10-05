Майкл Мэлоун: «Лейкерс» все еще думают про нас? Сколько уже прошло, четыре месяца? Это их проблемы»

Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун поговорил с журналистами в тренировочном лагере. В среду Мэлоуна спросили о том, как некоторые игроки «Лейкерс» отзывались о его команде на этой неделе и как они в течение всего лета были мотивированы трештоком со стороны Мэлоуна и «Наггетс».