Послы плаща и кинжала. Как и почему украинская дипломатия способствует государственному террору

Еще один руководитель современных украинских неонацистов с реноме дешевой привокзальной хабалки, которая метила в леди от высокой политики (нigh politics), отправляется покорять просторы мировой дипломатии.
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