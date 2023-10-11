Звезда КВН высказался о причине потери популярности игры

Вячеслав Макаров выразил уверенность, что КВН «останется надолго и переживет любые изменения в сфере юмора»Российский телеведущий и певец, бывший участник КВН Вячеслав Макаров заявил, что «Клуб веселых и находчивых» немного потерял популярность из-за того, что появились другие юмористические шоу.