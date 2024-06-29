Редакционный совет NYT призвал Байдена выйти из гонки после дебатов с Трампом

Редакционный совет издания The New York Times (NYT) призвал президента Соединенных Штатов Джо Байдена выйти из предвыборной гонки и прекратить кампанию по переизбранию на второй срок после неудачных для главы государства дебатов с бывшим хозяином Белого дома Дональдом Трампом.
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