Редакционный совет NYT призвал Байдена выйти из гонки после дебатов с Трампом

Редакционный совет издания The New York Times (NYT) призвал президента Соединенных Штатов Джо Байдена выйти из предвыборной гонки и прекратить кампанию по переизбранию на второй срок после неудачных для главы государства дебатов с бывшим хозяином Белого дома Дональдом Трампом.