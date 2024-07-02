Симона де Бовуар: антинаталистский феминизм и легализация педофилии

Всю историю феминизма нужно переписывать, прежде всего необходимо сказать о нём правду, требуется правильно расставить акценты, выявить субъекты и объекты, показать форму, истинное содержание, структуру, ведомых и ведущих, иерархию, мотивы и целеполагание сил, находящихся на той или иной ступеньке пирамиды власти, безусловно, придётся разрабатывать и внедрять адекватный терминологический аппарат и язык повествования.