«Зачем Путину иранские Fath-360, если у него полно «Искандеров»»: обозреватель Forbes шокирован глупостью СМИ Ирэн ОрлонскаяВоенный эксперт Forbes Дэвид Экс высказывает сомнения относительно необходимости России в иранских ракетах.
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