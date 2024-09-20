Пушков назвал взрывы пейджеров в Ливане новым видом оружия массового поражения

Детонации устройств связи в Ливане это новый страшный вид вооружения для уничтожения человечества. Таким мнением поделился член Комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков в своем TG-канале.
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