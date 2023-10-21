Премьер Ирака Ас-Судани: конфликт на Ближнем Востоке повлияет на поставки нефти

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа Ас-Судани заявил на саммите в Каире, что возможное расширение конфликта между Израилем и ХАМАС скажется на поставках нефти на международный рынок, передает Associated Press.
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