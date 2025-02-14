Милонов призвал ввести полицию нравов из-за Дня святого Валентина

Скидки на «срамные товары» и стимулирующие таблетки стали символом Дня святого Валентина. Именно поэтому в РФ должна появиться полиция нравов, которая следила бы за аналогичными процессами и пресекала их.
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