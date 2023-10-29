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Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет

Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет

Мэттью Перри, наиболее известный по роли Чендлера Бинга в сериале “Друзья”, умер на 55 году жизни. Как сообщает TMZ, актера обнаружили в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе.

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