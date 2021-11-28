Ушёл из жизни певец и композитор, Народный артист России Александр Градский

Александр Градский в разные периоды жизни Лидия ГубинаТрагическая новость: в ночь на воскресенье, 28 ноября, в Москве в возрасте 72 лет умер певец и композитор Александр Градский.
Популярные статьи
- Является ли Лидия Федосеева-Шукшина вдовой Василия Шукшина и как она заполучила его фамилию
- «Совсем девочка», – резко помолодевшая вдова Кобзона появилась на публике в облегающем наряде
- Она пережила Ленина, Сталина, Хрущёва, Брежнева, перестройку, прославилась после 60 лет: невероятная судьба Марии Скворцовой