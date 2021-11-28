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Ушёл из жизни певец и композитор, Народный артист России Александр Градский

Ушёл из жизни певец и композитор, Народный артист России Александр Градский

Александр Градский в разные периоды жизни Лидия ГубинаТрагическая новость: в ночь на воскресенье, 28 ноября, в Москве в возрасте 72 лет умер певец и композитор Александр Градский.

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