В Госдуме оценили идею считать рабочим потраченное на дорогу до офиса время

АНГЕЛ АНГЕЛ

Отлично а главное это будет своевременно для учета времени работы мигрантов и гастарбайтеров, с учетом времени добираться из своего аула, а если еще работодатели должны будут и компенсировать затраты на дорогу от места проживания до работы и обратно поверьте пришлых уменьшится как минимум на 95%.... Думаю Россияне это оценят по достоинству... Ну ведь иногда работает одна извилина у представителей власти если захотят...