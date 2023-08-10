В Госдуме не сочли идею сократить рабочий день на время, которое тратят сотрудники на дорогу, достойной воплощения.
В Госдуме оценили идею считать рабочим потраченное на дорогу до офиса время
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Отлично а главное это будет своевременно для учета времени работы мигрантов и гастарбайтеров, с учетом времени добираться из своего аула, а если еще работодатели должны будут и компенсировать затраты на дорогу от места проживания до работы и обратно поверьте пришлых уменьшится как минимум на 95%.... Думаю Россияне это оценят по достоинству... Ну ведь иногда работает одна извилина у представителей власти если захотят...
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