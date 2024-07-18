Последствия ливня для омской пиццерии «Кантанелло» на Демьяна Бедного. Помещение сильно затопило, уже вторые сутки заведение не работает.
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Последствия ливня для омской пиццерии «Кантанелло» на Демьяна Бедного. Помещение сильно затопило, уже вторые сутки заведение не работает.