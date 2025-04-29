Минтруд предложил расширить пенсионные права бойцам ЧВК

Министерство труда РФ разработало законопроект, который предоставит россиянам, заключившим контракты с организациями, содействующими Вооруженным силам, право на одновременное получение пенсии по инвалидности вследствие военной травмы и страховой пенсии по старости .
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