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Минтруд предложил расширить пенсионные права бойцам ЧВК

Минтруд предложил расширить пенсионные права бойцам ЧВК

Министерство труда РФ разработало законопроект, который предоставит россиянам, заключившим контракты с организациями, содействующими Вооруженным силам, право на одновременное получение пенсии по инвалидности вследствие военной травмы и страховой пенсии по старости .

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