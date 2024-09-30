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Кристина Орбакайте после отмены концертов в России покоряет сцену Нью-Йорка

Кристина Орбакайте после отмены концертов в России покоряет сцену Нью-Йорка

Весной дочь Аллы Пугачевой столкнулась с настоящим профессиональным кризисом — один за другим начали отменяться ее концерты в городах России.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Покоряет?)))
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