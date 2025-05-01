Теперь это запрещено. Водителей ждут новые штрафы с 1 мая

С 1 мая 2025 года Госавтоинспекция России вводит новые правила относительно размещения предметов на приборной панели автомобилей с целью улучшения безопасности на дорогах, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ТАСС.
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