Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Диксон выиграл гонку «Индикара» в «Индианаполисе», Палоу упрочил лидерство в общем зачете

Пилот «Гэнасси» Скотт Диксон выиграл девятый этап сезона «Индикара», проходивший на дорожной версии трассы «Индианаполис».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх