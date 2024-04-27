Учёные разрабатывают иммуностимулирующие методы лечения туберкулеза

Эксперты работают над новыми методами повышения иммунитета, направленной на хозяина, чтобы использовать собственную иммунную систему организма для борьбы с туберкулезом, в надежде, что они смогут справиться даже с лекарственно-устойчивыми формами заболевания.
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