Опубликован список фильмов, которые выйдут в кинотеатрах и онлайн в мае 2024 года

В сравнении с апрелем май – настоящее раздолье кинопремьер всех жанров.Посмотреть комедию Ричарда Линклейтера про влюбчивого полицейского под прикрытием, насладиться ремиксом «Бесславных ублюдков» от Гая Ричи, пощекотать нервы реставрацией «Техасской резни бензопилой»? «Газета.
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