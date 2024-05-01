Опубликован список фильмов, которые выйдут в кинотеатрах и онлайн в мае 2024 года

В сравнении с апрелем май – настоящее раздолье кинопремьер всех жанров.Посмотреть комедию Ричарда Линклейтера про влюбчивого полицейского под прикрытием, насладиться ремиксом «Бесславных ублюдков» от Гая Ричи, пощекотать нервы реставрацией «Техасской резни бензопилой»? «Газета.