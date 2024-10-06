Карло Анчелотти: Травма Дани Карвахаля вызвала тревогу в "Реале" после победы

Карло Анчелотти, главный тренер "Реала", выразил беспокойство после победы над "Вильярреалом". В заключительные минуты матча Дани Карвахаль получил серьезную травму колена, что омрачило радость от победы.
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